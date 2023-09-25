До Br185 и конфискация - МВД пригрозило белорусам штрафом за устройства, продающиеся во многих магазинах. Это как?
Министерство внутренних дел Беларуси предупредило, что за наличие некоторых устройств грозит штраф до 185 рублей и конфискация. И это при том, что они свободно продается во многих белорусских магазинах.
В ведомстве напомнили, что согласно части 1 статьи 13.27 Кодекса об административных правонарушениях, за изготовление самогона, браги и хранение аппаратов для их приготовления, предусмотрен штраф в размере до пяти базовых величин (до 185 рублей) с конфискацией как самих напитков, так и аппарата для их приготовления.
Между тем, такие самогонные аппараты свободно продаются. Вот, например, они на Wildberries:
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Цена варьируется от 100 до 3 363 рублей.
Продают самогонные аппараты и в чисто белорусских интернет-магазинах. Правда, там их называют “Дистиллятором бытовым”, но по сути - это тот же самый самогонный аппарат.
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