До Br185 и конфискация - МВД пригрозило белорусам штрафом за устройства, продающиеся во многих магазинах. Это как?

Опубликовано: 25.09.2023 14:03 , Обновлено: 25.04.2025

Министерство внутренних дел Беларуси предупредило, что за наличие некоторых устройств грозит штраф до 185 рублей и конфискация. И это при том, что они свободно продается во многих белорусских магазинах.

В ведомстве напомнили, что согласно части 1 статьи 13.27 Кодекса об административных правонарушениях, за изготовление самогона, браги и хранение аппаратов для их приготовления, предусмотрен штраф в размере до пяти базовых величин (до 185 рублей) с конфискацией как самих напитков, так и аппарата для их приготовления.

Между тем, такие самогонные аппараты свободно продаются. Вот, например, они на Wildberries:

Скриншот с сайта

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Цена варьируется от 100 до 3 363 рублей.

Продают самогонные аппараты и в чисто белорусских интернет-магазинах. Правда, там их называют “Дистиллятором бытовым”, но по сути - это тот же самый самогонный аппарат.

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