Изъяли телевизоры и мобильники. В ГАИ рассказали, где и кому из белорусов ждать рейды по квартирам

Опубликовано: 20.09.2023 09:50 , Обновлено: 20.09.2023

Гомельская милиция отчиталась об очередном совместном рейде, проведенном на территории области с участием сотрудников Госавтоинспекции и судебных исполнителей отдела принудительного исполнения наказаний. Его провели в рамках профилактической акции "Время платить по счетам", которую пообещали продолжить. К кому из белорусов милиция может сама явиться домой в сопровождении сотрудников ГАИ?

Как пояснили в ОВД Гомельской области, в Гомеле уже провели 6 подобных рейдовых мероприятий. В ходе них правоохранители в сопровождении сотрудников ГАИ посещали тех белорусов, которые вовремя не погасили административные штрафы, выписанные за нарушение Правил дорожного движения. Рейды проводились либо по месту жительства, либо по месту пребывания нарушителя.

В ходе рейдов милиция проверяла “имущественное положение” должников и выясняла, есть ли у них возможность оплатить штраф.

“Как итог, у должников изъяли вещи, представляющие материальную ценность (телевизоры, ноутбук, мобильные телефоны) на общую сумму более 1,5 тыс. рублей”, - рассказали в милиции. Кроме того, в случае с одним из должников был наложен арест на принадлежащее ему транспортное средство.

В ГАИ напомнили белорусам, что в случае отказа от отплаты штрафа в установленной срок на его имущество может быть наложен арест, а в последствии грозит и его изъятие. Отметим, что подобные профилактические мероприятия милиция проводит регулярно.

Напомним, по действующему законодательств, если не уложиться в срок с оплатой выписанного штрафа (на это в Беларуси отводится 30 дней), нарушителю “накидывают” сверху ещё 2 базовые величины. Если же и это не сподвигнет провинившегося оплатить штраф, материал составленного ранее административного дела могут направить в отдел принудительного исполнения. Работники этого ведомства для взыскания штрафа уже могут применять куда больше мер воздействия.

В ГАИ напомнили белорусам, когда штрафы вырастают сразу на 2 базовые величины

Ранее Телеграф рассказывал, как минчанину, оштрафованному на 0,5 базовой величины (18,5 рубля) за непройденный техосмотр и вовремя не оплатившему его, пришлось через прокуратуру доказывать необоснованность увеличения штрафа.

Белорус не заплатил вовремя штраф, и тот увеличился в 5 раз. Но он доказал, что не должен платить больше