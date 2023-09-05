На видео попало, как в Минске парень зацепился за электричку и поехал. Чем закончилось?

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Опубликовано: 05.09.2023 16:29 , Обновлено: 05.09.2023

В милицию сообщили, что на сцепке снаружи поезда региональных линий едет подросток. Сотрудники Минского отдела внутренних дел на транспорте начали проверку.

«Что он делает?» — В Минске парень решил проехать снаружи автобуса

Вскоре парня нашли и задержали. 16-летний минчанин пояснил, что хотел повторить увиденное в интернете, а о том, что это может привести к несчастному случаю - не думал.

В милиция напомнили, что за нарушение правил пользования транспортными средствами жд-транспорта влечет штраф до трех базовых величин (111 рублей). И разумеется, подобные экстремальные развлечения могут привести к травмам или даже к смерти.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что «зацепер» попытался прокатиться снаружи минского троллейбуса:

«Зацепер» попытался прокатиться снаружи минского троллейбуса. Чем все закончилось?

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