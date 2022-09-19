"Что он делает?" - В Минске парень решил проехать снаружи автобуса
В сети появилось видео, где молодой человек попытался проехать на автобусе без оплаты. Но чтобы не попасться в руки контроллеров, он не заходил в салон, а попытался зацепиться сзади транспортного средства снаружи.
Зацепера заметили и безбилетнику пришлось срочно убегать.
Видео было снято в машине позади автобуса. Очевидцы в шоке задались вопросом: “Что он делает?”. А вышедший водитель был куда более категоричен: “Ты что ##### что ли, парень?”.
В случае, если бы зацепер не удержался во время движения и упал, он попал бы под колеса легковой машины.
Кстати, на выходных в Минске заметили и “Алладина”, который ехал по улице на ковре самолёте.