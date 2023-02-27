«Зацепер» попытался прокатиться снаружи минского троллейбуса. Чем все закончилось?
В Минске подросток попытались прокатиться на троллейбусе не внутри, а прицепившись к транспорту снаружи. Произошедшее попало на видео.
Инцидент произошел на улице Харьковской днем в воскресенье, 26 февраля, пишет Onliner. По словам автора видео, водителя Николая, подъехав к троллейбусу, он увидел «шоу».
Мужчина рассказал, что подросток в красной куртке помог забраться на лестницу троллейбуса своему товарищу и убежал. «Зацепер» же снимал происходящее на экшен-камеру, закрепленную на лбу.
Николай посигналил водителю троллейбуса, и тот остановился.
«Сзади на лестнице ребенок», — объяснила пассажир автомобиля. Однако подросток в это время убежал, рассказал Николай.
[info_b]Дата на регистраторе выставлена неправильно. [/info_b]
Напомним, что за «зацеперство» может грозить административная ответственность.