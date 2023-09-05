Белорусы разогнались в Польше до 170км/ч. Но полиция грозит 5 годами тюрьмы не за это

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Опубликовано: 05.09.2023 13:16 , Обновлено: 05.09.2023

В Польше, на скоростной трассе S-61 по дороге в Литву, полицейские остановили автомобиль Audi с немецкими номерами, за рулем которого находился 35-летний белорус. Причиной его остановки стало превышение скорости.

Спидометр полицейского радара показал скорость 170 км/ч. Водитель, не споря признал свою вину и без малейших возражений оплатил штраф. Но, кроме этого, полиция установила, что машина (стоимостью около 95 000 долларов) зарегистрирована как угнанная в Германии, рассказали в policja.pl.

Собиравшийся в Литву водитель на этот счет ничего объяснить не смог, лишь утверждал, что арендовал автомобиль в Варшаве и должен был оставить его в Вильнюсе.

В итоге водителя и его пассажира (тоже белоруса) арестовали и доставили в полицию. Им предъявили обвинение в получении краденого. За это им грозит до 5 лет лишения свободы.

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