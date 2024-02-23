МВД призвало курьеров проверять посылки белорусов. Зачем?

Опубликовано: 23.02.2024 19:16 , Обновлено: 23.02.2024

В Министерстве внутренних дел Беларуси рассказали, что за участие в известных аферах «Алло, мама, я попала в аварию. Срочно нужны деньги!» за последние две недели задержали 13 курьеров службы доставки. Мужчины получали заказы через приложение, принимали у пожилых минчан пакеты и перевозили на другие адреса. А внутри лежали крупные суммы денег.

Троих фигурантов поймали с поличным, сообщили в милиции Минска, остальные успели передать посредникам более 130 тысяч долларов в разных валютах.

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В ведомстве обратили внимание курьеров службы доставки на то, что если посылка завернута в простыню или полотенце, следует насторожиться, потому что телефонные мошенники нередко просят вместе с деньгами передать простыни, полотенца, средства личной гигиены. И добавили, что курьерам следует внимательно смотреть на внешний вид вещей. А кроме того, порекомендовали оценивать эмоциональное состояние людей, которые отдают посылки. Особенно пожилых.

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«Зачастую жертвы мошенников выглядят испуганными или заплаканными. При возникновении подозрений следует оставаться на месте и позвонить в милицию», – настоятельно порекомендовали в МВД.

И напомнили, что курьеры телефонных аферистов несут уголовную ответственность наравне с организаторами преступлений.

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