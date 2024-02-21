Пенсионерка пришла в банк в Могилеве, чтобы «задекларировать сбережения». А сотрудница вызвала милицию. Что случилось?

Опубликовано: 21.02.2024 17:45 , Обновлено: 21.02.2024

Пожилая могилевчанка пришла в местное отделение банка, чтобы оформить новую банковскую карту и зачислить на нее все свои сбережения. Обычная вроде бы операция вызвала подозрения у сотрудницы банка. И, как оказалось, небеспочвенные. Она вызвала милицию.

Отмотаем события на несколько дней назад. Все началось по стандартному сценарию, рассказали в УВД Могилевского облисполкома. Женщине в мессенджере позвонили неизвестные и заявили, что некие мошенники запросили на ее имя кредит в банке. Более того, пригрозили, что домой к пенсионерке вскоре приедут правоохранители да еще и с обыском. Женщине внушили, что нужно срочно «задекларировать сбережения». А для этого настоятельно посоветовали оформить новую банковскую карту и зачислить на нее все наличные.

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Пенсионерка поверила и отправилась в банк «спасать» сбережения. Но к счастью сотрудница банка заподозрила, что 74-летнюю клиентку обманывают. И позвонила в милицию.

На место выбыли оперативники РОВД и объяснили пенсионерке, что таким образом на самом деле действуют аферисты. Спасенная от обмана женщина призналась, что раньше много раз слышала о подобных схемах, но все равно попалась…

[inf]В милиции в очередной раз напомнили: правоохранители и работники банков не звонят гражданам в мессенджерах по рабочим вопросам, не просят оформить кредит или оказать содействие в поимке злоумышленников – тем более задекларировать свои сбережения. В таких случаях нужно немедленно прекратить разговор и обратиться в милицию.[/inf]

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