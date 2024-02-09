Пенсионерка в Минске выбросила из окна больше 760 тысяч евро

Опубликовано: 09.02.2024 13:29 , Обновлено: 09.02.2024

В МВД рассказали подробности задержания в столице курьера телефонных мошенников, который забрал у столичной пенсионерки огромную сумму денег. Это происшествие необычное лишь с точки зрения суммы – 760 тысяч евро. Но вполне тривиальное для нашего времени. Примечателен и тот факт, что задержанный курьер еще несовершеннолетний. Как все начиналось и чем закончилось?

В СК уточнили, что накануне инцидента, вечером 7 февраля, в мессенджере 75-летней минчанке позвонил неизвестный, который представился сотрудником Департамента финансовых расследований. Он сообщил, что ее деньгами пытаются завладеть злоумышленники. «Правоохранитель» порекомендовал женщине поехать в ближайшее отделение банка и все имеющиеся сбережения «задекларировать».

Пенсионерка отказалась выполнять эти указания. Однако с ней вскоре снова связались – уже по видеосвязи, показали некие удостоверения и убедили «прислушаться к их опытному мнению». В конце концов, предложили минчанке альтернативный вариант – забрать деньги могут самостоятельно.

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Способ передачи средств оказался весьма креативным: завернутые в полотенце сбережения пенсионерка по «кодовому слову» от посыльного должна была выбросить в окно. Женщину согласилась. Она собрала все имеющиеся накопления, в том числе своего сына, завернула их в полотенце и, дождавшись команды от курьера, бросила в окно пакет. В нем находилось свыше 760 тысяч евро, около 6 тысяч белорусских рублей и более 5 тысяч долларов США.

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Задержанный школьник.

Криминальный путь подростка

Согласно материалам дела, такими делами он начал заниматься ещё в декабре 2023 года. В мессенджере Telegram подростку написал неизвестный и предложил подработку – оформить на себя несколько карт белорусских банков, подключить мобильное приложение и все реквизиты передать «нанимателю». Парень согласился и в начале января этого года выполнил поручение, кстати, как выяснилось, за весьма небольшое вознаграждение.

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Спустя несколько дней ему вновь поступил «заказ». Нужно было забрать из такси посылку, достать из неё деньги и передать криптовалютчику. Юноше объяснили, что есть мужчина, который хочет купить виртуальные активы, и нужно помочь ему за вознаграждение. Школьника не смутило, что помимо денег в пакете находились продукты и вещи. Он достал более 10 тысяч долларов США и отвёз, куда сказали. Получив за это гонорар.

И вот 7 февраля парню вновь поступило задание – подъехать к дому, крикнуть кодовое слово и забрать пакет с деньгами. Он выполнил «заказ», и при передаче средств криптовалютчику был задержан.

Возбуждено уголовное дело.

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