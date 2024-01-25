Мама решила продать квартиру, дети обратились в Госконтроль. Чем закончилось?

Опубликовано: 25.01.2024 11:38 , Обновлено: 25.01.2024

Об очередной схеме мошенничества в Беларуси рассказали 25 января в Комитете госконтроля. Именно сотрудниками этого ведомства представились телефонные аферисты, едва не уговорившие жительницу Минска продать свою квартиру. Избежать этого удалось только благодаря бдительным родственникам.

Как пояснили в КГК, по телефону мошенники представились сначала работниками милиции, а затем - Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля и пригрозили “возбудить уголовное дело” в отношении неё. Шантажисты требовали от женщины выписать из квартиры и себя, и остальных родственников и убедили её заключить договор на продажу квартиры с агентством недвижимости.

Дело дошло до заключения предварительного договор купли-продажи с потенциальным покупателем прежде, чем о происходящем узнали близкие минчанки: всё это время женщина хранила молчание о переговорах с “лжемилиционерами”, опасаясь новых запугиваний.

“Когда дети женщины узнали о происходящем, они сразу же обратились в Комитет госконтроля и все вместе пришли на прием к работникам управления собственной безопасности КГК. Только после этого женщина убедилась, что от имени представителей ДФР с ней общались телефонные мошенники”, - рассказали в ведомстве.

Там сообщили, что в настоящее время уже реальные сотрудники правоохранительных органов проводят проверку всех обстоятельств произошедшего. В ведомстве подчеркнули, что никаких “бесед”, расследований или “оперативную работу” по телефону или через интернет-мессенджеры с белорусами никогда не проводят ни правоохранительные, ни любые иные государственные органы.

Граждан призвали ” не совершать никаких действий ” и “не поддаваться на уговоры” телефонных аферистов, если те, представляясь работниками правоохранительных органов, предлагают следующее:

перевести денежные средства,

установить мобильное приложение,

принять участие в оперативных мероприятиях по “изобличению” преступников.

В таких случаях, чтобы сохранить деньги и имущество, при малейших подозрениях в отношении таких “работников” Комитета госконтроля, белорусов призвали сообщать о подозрительных звонках в управление собственной безопасности КГК по телефону: + 375 17 328 54 99 .

Ранее, как сообщал Телеграф, о похожих случаях рассказали в Министерстве внутренних. В ведомстве дали практически советы, как белорусам по телефону легко определить, с кем они разговаривают — с настоящим сотрудником милиции или мошенником, который только притворяется таковым.

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