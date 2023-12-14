«Могли провалиться в любой момент» – В Гродно на льдине Немана заметили школьников

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Опубликовано: 14.12.2023 12:25 , Обновлено: 16.12.2023

В соцсети появилось видео, как школьники в Гродно прыгают на льдину реки Неман. Видеозаписью поделились читатели Newgrodno.by.

Обновлено Позже в милиции заявили, что это была не льдина. Подробности читайте по ссылке.

Помните «школьников на льдине» в Гродно»? Милиция нашла их, но это была не льдина. Это как?

Это произошло в Румлевском парке, сообщил источник. На видео – несколько школьников прыгают на льдину у берега и обратно. При этом перескакивают участок открытой воды.

«Они могли провалиться в любой момент! Проведите беседу со своими детьми, напомните им правила безопасности», – написала читательница портала.

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Река Неман в Гродно замерзает в последние годы очень редко, рассказал источник. И добавил подробностей именно по этому участку: «Берег здесь достаточно крутой. С него можно запросто сорваться в воду. Лед, обычно тонкий и непрочный, появляется лишь у берега. И выходить на него смертельно опасно. В этом месте сильное течение проходит у самого берега. Исход «купания», если провалиться под лед, может быть самым непредсказуемым».

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