"Немного полежал, а потом убежал" - Спасатели на Могилевщине помогли оленю и помешали волкам

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Опубликовано: 28.11.2023 21:51 , Обновлено: 28.11.2023

В пресс-службе МЧС сообщили, что 28 ноября помогли оленю выбраться из полыньи. Кажется, своими действиями они помешали волкам.

В ведомстве рассказали, что в 9:33 утра рыбаки позвонили в службу спасения, чтобы сообщить, что на водохранилище возле деревни Юшковичи требуется помощь оленю.

“Выяснилось, что волки загнали животное на тонкий лед, который еще не устоялся, вот и не выдержал веса рогатого. К моменту приезда спасателей олень выбился из сил и, чтобы удержаться на поверхности, положил голову на лед”, - рассказали спасатели.

В итоге сотрудники МЧС применили спасательную доску и веревки, чтобы извлечь оленя из ледяной воды и вытащить на берег.

“После перенесенного стресса спасенный отошел метров на 10 от берега, немного полежал, а потом убежал в лес”, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Ранее Телеграф сообщил, что в TikTok 19 сентября появилось забавное видео, как белоруска встретила в лесу приставучего оленя. Назойливого зверя она убеждала отстать уговорами, отгоняла прутиком, но ничего не помогало. Спутник женщины снял это на видео и за два дня ролик посмотрели более 2,2 млн раз.

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