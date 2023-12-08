В МЧС пригрозили белорусским рыбакам штрафом до 3700 рублей. Наличие чего проверяют во время рейдов?

Опубликовано: 08.12.2023 12:20 , Обновлено: 08.12.2023

В пресс-службе МЧС Беларуси сообщили, что начали проводить рейды на замерзших водоемах Республики. При этом спасатели пообещали штрафовать нарушителей на сумму от 2 (74 рубля) до 100 базовых величин (3700 рублей).

“Если раньше нахождение рыбака на льду не требовало обязательного наличия спасательного жилета, веревки, металлических зацепов, то сейчас каждый выходящий на лёд обязан иметь при себе средства спасения. Если они отсутствуют, предусмотрена ответственность в виде штрафа от 2 до 100 базовых величин”, - [link href=“https://grodno.mchs.gov.by/novosti/438091/” target=“_blank” rel=“noopener”] заявили [/link] ведомстве.

[info_b]Ранее у МЧС рассказали, что обязан иметь при себе рыбак, выходя на лёд:

спасательный жилет,

верёвка с грузом,

металлические зацепы на руках и шее. [/info_b]

Для примера, в МЧС рассказали об уже начавшихся рейдах в Сморгонском районе. В сообщении говорится пока только о “беседах” с рыбаками, но, видимо, “рецидивистам” в следующий раз придётся раскошелиться.

Также в ходе рейда сотрудники райотдела МЧС устроили учения, на которых отработали спасение провалившегося под лед человека.

Ранее Телеграф сообщил, что рыбаки и остальные гуляющие по тонкому льду белорусы могут получить штраф не только за отсутствие средств самоспасения. Администрации отдельных районов Беларуси (почти вся Витебская область, некоторые районы Бресткой) опубликовали распоряжения о запрете выхода белорусов на тонкий лёд. Они будут действовать, пока тот не превысит по толщине 7 сантиметров.

В каком случае белорусам грозит штраф до 3700 BYN или арест за выход на тонкий лёд? МЧС и ОСВОД уже начали рейды