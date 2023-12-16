Помните "школьников на льдине" в Гродно"? Милиция нашла их, но это была не льдина. Это как?

🎥 Видео

Опубликовано: 16.12.2023 09:29 , Обновлено: 16.12.2023

Недавно в Сети появилось видео, как школьники в Гродно, казалось бы, стоят на льдине реки Неман. Спустя день в милиции заявили, что их личности установили. Но выяснили, что "это была не льдина". А что?

Как заявили в УВД Гродненского облисполкома 15 декабря, на самом деле школьники стояли на “песчаной отмели, присыпанной снегом”. Оказалось, 9 ребят после уроков решили пойти к Неману и “побросать камни в воду”.

“Часть из детей заметила рядом отмель, которую очевидцы приняли за льдину. Далее школьники бросали камни оттуда, что и сняли граждане”, — объяснили в милиции.

Там отметили, что со школьниками и их родителями все равно провели “профилактическую беседу об опасности бесконтрольного нахождения детей у водоёмов”.

Напомним, что очевидцы сняли, как им показалось, что школьники “прыгают на льдину у берега и обратно, при этом перескакивают участок открытой воды”.

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«Могли провалиться в любой момент» – В Гродно на льдине Немана заметили школьников