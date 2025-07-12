Минэнерго отчиталось о полном восстановлении электроснабжения в Беларуси после непогоды

Опубликовано: 12.07.2025 13:47 , Обновлено: 12.07.2025

Министерство энергетики Беларуси сообщило, что по состоянию на 12 июля электроснабжение восстановлено во всех населённых пунктах Беларуси, пострадавших в результате непогоды 9-11 июля.

Пресс-служба ведомства сообщила, что за время урагана сбои в электроснабжении произошли в более чем 1300 населённых пунктах страны. Грозовой фронт, по их данным, постоянно перемещался, вызывая новые проблемы.

Одним их ключевых этапов восстановительных работ стало возобновление работы Могилёвской ТЭЦ-2. Как сообщили в Минэнерго, уже включена линия электропередачи напряжением 110 кВ, которая соединяет станцию с энергосистемой. По их сведениям, это позволило начать пуск основного генерирующего оборудования.

Всего в ликвидации последствий стихии, по данным ведомства, участвовали более 300 бригад, свыше 1400 специалистов и более 430 единиц техники. Для временного обеспечения потребителей использовались 12 дизель-генераторных установок. Также энергетики выполнили более 1000 заявок от граждан по ремонту сетей низкого напряжения (0,4 кВ).

В Минэнерго отметили, что работы по устранению последствий проводились в тесном взаимодействии со службами МЧС и Минлесхоза, а ситуация на протяжении всех дней находилась «на особом контроле» министерства и органов власти.

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