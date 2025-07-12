Остановились ТЭЦ и завод. В МЧС назвали последствия шторма в 5 районах Беларуси

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Опубликовано: 12.07.2025 10:51 , Обновлено: 12.07.2025

Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский доложил Александру Лукашенко о ходе ликвидации последствий непогоды, обрушившейся на Беларусь 9-10 июля. По информации МЧС, во время прохождения грозового фронта пострадали 27 населённых пунктов в нескольких областях страны.

Наиболее серьёзные последствия спасатели зафиксировали в Могилёве .

Как сообщил глава МЧС, в городе было обесточено пять линий электропередачи напряжением 110 кВ. Это привело к остановке работы ТЭЦ-2 и предприятия «Могилёвхимволокно».

Всего за одну ночь на горячую линию в Могилёве поступило полторы тысячи обращений от белорусов. По всей стране зафиксировано 4,5 тысячи обращений, уточнил министр для телеграм-канала «Пул Первого».

Помимо Могилёвской области, стихия затронула и другие регионы. Среди наиболее пострадавших, по данным МЧС:

в Витебской области — Городокский и Оршанский районы;

— Городокский и Оршанский районы; в Минской области — Смолевичский и Борисовский районы.

В Минске , по данным министра, наблюдались «локальные подтопления».

Как идут восстановительные работы?

Как сообщил Синявский, Президент после доклада поставил ряд задач.

Фото: sb.by

Первоочередное поручение касалось оперативного решения вопросов, связанных с «жизнедеятельностью населения». По словам министра, эта задача «в основном решена».

Второе поручение — организация восстановления электроснабжения, в первую очередь в Могилёве.

Третья задача — ликвидация последствий в населённых пунктах и уточнение ущерба, нанесённого лесному хозяйству.

Министр также сообщил, что работы по ликвидации последствий ведутся в круглосуточном режиме. В частности, в наиболее пострадавшем населённом пункте Городокского района уже восстановлено более половины домов с сорванными крышами. В Борисовском районе остаются работы по 5-6 домам.

А в Могилёве областные власти объявили субботник для уборки территорий.

Также Синявский заявил, что для решения всех вопросов достаточно региональных ресурсов и «требования по выпуску имущества с государственного резерва не требуется».

Возмещение ущерба?

Имущественный ущерб, который был нанесен гражданам стихией, будет возмещен, заверил глава МЧС. В первую очередь, по словам министра, выплаты осуществляют страховые компании. Также специальная комиссия по чрезвычайным ситуациям определяет размеры ущерба, порядок компенсации и необходимость оперативной помощи.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как в министерстве труда и соцзащиты напомнили белорусам, чьё жильё пострадало от разгула стихии, что некоторые из них могут рассчитывать на финансовую помощь от государства.

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