В Минтруда пообещали денежную помощь белорусам, чьё жильё пострадало от непогоды. Узнали подробности

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Опубликовано: 11.07.2025 07:49 , Обновлено: 11.07.2025

В министерстве труда и соцзащиты напомнили белорусам, чьё жильё пострадало от разгула стихии, что некоторые из них могут рассчитывать на финансовую помощь от государства. Оказать адресную помощь пострадавшим могут лишь тем, кто подходит под определённые ведомством критерии. Узнали подробности.

В Минтруда 10 июля сообщили, что в эти дни, когда ряд белорусских регионов серьёзно пострадал от штормового ветра и ливней, социальные службы “активизировали работу по оказанию помощи” населению. В первую очередь помогать пообещали наиболее уязвимым категориям граждан – одиноким пожилым людям и инвалидам.

[info_b]Согласно статистике Минтруда, на сегодняшний день в Беларуси официально услугами социального обслуживания на дому пользуются более 103 тыс. человек. Порядка 24,5 тыс. из них – одинокие люди.[/info_b]

Впрочем, не только люди одинокие могут рассчитывать на адресную помощь, серьёзно пострадав от разгула стихии. На это могут рассчитывать и белорусские семьи, к примеру, чьи дома оказались под ударом стихии. Эта ситуация подпадает под определение “трудной жизненной ситуации, нарушающей нормальную жизнедеятельность”. Обратившись в территориальный центр соцобслуживания населения по месту жительства, пострадавшие могут написать заявление на адресную помощь - его выплачивают в виде единовременного пособия.

Впрочем, есть одно важное условие получения такой единовременной помощи - среднедушевой доход семьи. Как пояснили в Минтруда, по закону доход в месяц на одного члена семьи должен быть ниже 693,87 рубля .

[info_b]Размер такого единовременного соцпособия может варьироваться в зависимости от сложности жизненной ситуации, в которой оказалась семья, но оно не может превышать 10-кратный размер бюджета прожиточного минимума (БПМ). С 1 мая 2025 года БПМ в среднем на душу населения составляет 462,58 рубля. Таким образом, максимально возможная сумма разовых выплат на сегодняшний день составляет 4625,8 рубля .[/info_b]

При этом органы соцзащиты вправе не только выделить деньги пострадавшей семье, но и оказать помощь (в пределах этой суммы) в другой материальной форме, например, помочь стройматериалами на восстановление пострадавшего от разгула стихии дома. Решение о выделение адресной помощи, её формах, размерах и периоде предоставления принимает специальная комиссия при местных исполкомах. Причём рассмотреть заявление на помощь они обязаны в течение 5 рабочих дней.

Кроме того, как отметили в Минтруда, на дополнительную материальную помощь из средств Фонда социальной защиты населения могут рассчитывать неработающие пенсионеры и инвалиды, пострадавшие от непогоды.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что 10 июля в результате прохождения мощного грозового фронта серьёзно пострадала Могилёвская и Витебская области. Последствия непогоды оперативные службы устраняют до сих пор, а Белгидромет, между тем, выписал новое “оранжевое” предупреждение из-за штормового ветра и ливней с градом.

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