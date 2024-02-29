Минчанка уснула в ванной и попала под уголовку. И дело не в том, что затопила соседей

Опубликовано: 29.02.2024 19:16 , Обновлено: 29.02.2024

Однажды февральским вечером жильцы одной из квартир дома на улице Туровского в Минске заметили, что стены и потолок в ванной и в коридоре намокли. Квартира эта не верхняя, поэтому стало ясно, что затопили соседи сверху. Попытки дозвониться-достучаться до хозяев этажом выше ни к чему не привели. Пришлось вызвать спасателей. Дальнейшее развитие истории постепенно окрасилось в криминальные цвета.

Прибывшие и вошедшие в квартиру работники МЧС обнаружили в ванной молодую женщину без сознания, сообщило госагентство «Минск-Новости». По признакам – в состоянии острой наркотической интоксикации. Вызвали медиков.

Следственно-оперативная группа осмотрела личные вещи, а рюкзак и мобильник изъяла для сохранения имущества.

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Спустя неделю после выписки из медучреждения виновница потопа пришла в милицию за вещами. А заодно – объясниться по поводу состояния, в котором ее нашли. Она не стала отрицать факт употребления наркотиков. И даже позволила сотрудникам ознакомиться с содержимым ее телефона. И вот там-то обнаружилась необычная переписка.

В мессенджере нашли общение с неким «адвокатом», который сбросил ей координаты расположения тайника с 200 граммами психотропного вещества. Отпираться было бесполезно, и женщина рассказала следователям, что устроилась в интернет-магазин по продаже наркотиков на должность «минера», ее действия курировал оператор наркошопа.

Неизвестно, сколько бы еще времени 33-летня «минерша» раскладывала свертки с психотропным веществом по тайникам в Минском районе, если бы не это «мокрое дело». Получив задание, она должна была забрать закладку, но перед этим употребила альфа-PVP и уснула в ванной с включенной водой.

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Кстати, сверток с психотропным веществом сотрудники милиции нашли в тайнике в лесном массиве вблизи деревни Копище Минского района.

Минский райотдел СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК («Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов в крупном размере»). Наказание предусмотрено серьезное – от 8 до 15 лет.

Ранее Телеграф писал, что в городском парке под лавочкой, на улице под деревом, в углу окна в кафе – за один день подозрительные люди в капюшонах, надвинутых на лоб, заложили в разных местах города десять «доз наркотиков». Причем, от глаз окружающих при этом не прятались, а наоборот – старались обратить на себя внимание. Зачем?

В Гродно милиционеры устроили «закладку наркотиков». Как отреагировали прохожие?