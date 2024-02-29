10 рублей за день. В Смолевичах врача обвинили во взятках и подделке больничных. Пациентов тоже накажут?

Опубликовано: 29.02.2024 15:33 , Обновлено: 29.02.2024

Милиция возбудила уголовное дело за взяточничество и подделку документов против 27-летнего медицинского работника из Смолевич и её псевдопациентов. Подробности дела рассказали в УВД Минского облисполкома.

Правоохранители Смолевичского РОВД выяснили, что обвиняемая во взяточничестве врач брала деньги от своих пациентов за оформление больничных.

По данным милиции, они платили по 10 белорусских рублей за каждый день фиктивного больничного листа. В деле оказалась замешана посредница — 30-летняя безработная жительница Смолевичского района. Установили, что она занималась передачей денег за фальшивые листки нетрудоспособности. В отношении неё также возбудили уголовное дело “за посредничество во взяточничестве”.

Пациентов, получивших больничные без медицинских показаний также пообещали привлечь к уголовной ответственности - за дачу взятки, и за использование поддельных документов, посянилиsb.by в УВД Минского облисполкома.

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