«Хотела порадовать мужа» - Милиция пригрозила жительнице Гродно пятью годами тюрьмы за «подарок»
О необычном "подарке для мужа", за который 38-летняя жительница Гродно может сесть в тюрьму на пять лет, рассказали 8 февраля в УВД Гродненского облисполкома. Следственный комитет уже возбудил против подозреваемой уголовное дело - за незаконный оборот наркотиков.
По данным следствия, в течение нескольких месяцев женщина выращивала в своей квартире марихуану, которая в Беларуси относится к категории запрещённых наркотических веществ. Для этого она специально купила через интернет семена растения, специальный гроубокс, который представляет собой специальную палатку для выращивания растений, в которой можно регулировать микроклимат и поддерживать благоприятные условия среды, а также вентилятор и специальное осветительное оборудование.
В течение нескольких месяцев женщина ухаживала за растением и уже готовилась собирать урожай, но не успела - милиция узнала о её незаконном занятии и пришла в квартиру с обыском. У подозреваемой изъяли более 15 грамм марихуаны, а также конфисковали семена запрещенного растения и приборы для его выращивания.
“Правоохранителям женщина пояснила, что занялась противоправной деятельностью, так как хотела порадовать своего мужа, который в скором времени должен вернуться из Америки. С ее слов, мужчина там балуется травкой, и она хотела устроить для него сюрприз здесь”, - рассказали в милиции.