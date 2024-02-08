«Хотела порадовать мужа» - Милиция пригрозила жительнице Гродно пятью годами тюрьмы за «подарок»

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Опубликовано: 08.02.2024 14:21 , Обновлено: 08.02.2024

О необычном "подарке для мужа", за который 38-летняя жительница Гродно может сесть в тюрьму на пять лет, рассказали 8 февраля в УВД Гродненского облисполкома. Следственный комитет уже возбудил против подозреваемой уголовное дело - за незаконный оборот наркотиков.

По данным следствия, в течение нескольких месяцев женщина выращивала в своей квартире марихуану, которая в Беларуси относится к категории запрещённых наркотических веществ. Для этого она специально купила через интернет семена растения, специальный гроубокс, который представляет собой специальную палатку для выращивания растений, в которой можно регулировать микроклимат и поддерживать благоприятные условия среды, а также вентилятор и специальное осветительное оборудование.

В течение нескольких месяцев женщина ухаживала за растением и уже готовилась собирать урожай, но не успела - милиция узнала о её незаконном занятии и пришла в квартиру с обыском. У подозреваемой изъяли более 15 грамм марихуаны, а также конфисковали семена запрещенного растения и приборы для его выращивания.