В Гродно милиционеры устроили «закладку наркотиков». Как отреагировали прохожие?

Опубликовано: 15.02.2024 16:56 , Обновлено: 15.02.2024

В городском парке под лавочкой, на улице под деревом, в углу окна в кафе – за один день подозрительные люди в капюшонах, надвинутых на лоб, заложили в разных местах города десять «доз наркотиков». Причем, от глаз окружающих при этом не прятались, а наоборот – старались обратить на себя внимание. Зачем?

На самом деле в роли закладчиков были сотрудники управления наркоконтроля УВД Гродно. Таким нарочитым образом они решили проверить реакцию людей на недвусмысленные действия, то есть, оценить сознательность граждан – прореагируют или нет, сообщат ли в милицию о том, что видели? Вместе с милицией в эксперименте поучаствовали журналисты издания «Беларусь сегодня». Итоги не порадовали.

Возле небольшого парка недалеко от центра Гродно один из оперативников в штатском, натянув на голову капюшон черной куртки и постоянно оглядываясь по сторонам, заложил под ножку скамейки некий пакетик. При этом на самой скамейке в этот момент сидела молодая пара. Никакой реакции, констатировала корреспондент издания, наблюдавшая за этим издалека: Парень с девушкой даже не удосужились посмотреть, что там спрятано. Не говоря уже о том, чтобы достать мобильник и позвонить «куда следует».

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После переодетый сотрудник оставил «дозу» под деревом на глазах прохожих – те внимательно посмотрели в его сторону, но предпочли отвернуться и продолжить разговор. «Закладчику» удалось спрятать товар возле ели гродненского вуза, за окном в многолюдном кафе, за доской объявлений перед подъездом. Никакой реакции!

В общей сложности за час удалось беспрепятственно разложить десять «доз», причем в самых людных и просматриваемых местах.

«Все реже звонят сознательные граждане, – подвела итог операции старший оперуполномоченный управления наркоконтроля УВД Светлана Кирпля. – Для нас это в основном долгая кропотливая работа по отслеживанию банковских карточек, электронных денег».

Принимавший участие в операции оперуполномоченный добавил:

«Прохожие вроде бы видят, что на их глазах явно происходит что-то незаконное, но не предпринимают никаких попыток сообщить в милицию или хотя бы зафиксировать момент преступления на мобильный».

Тем временем количество преступлений, связанных с наркотиками, выросло. По информации издания, за прошлый год в Гродненской области по линии наркоконтроля выявили 407 преступлений, это на 44 больше, чем в позапрошлом.

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