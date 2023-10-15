В Минске водителя арестовали, лишили прав, забрали машину и принудили лечиться. Сколько тысяч штрафа вдобавок?

Опубликовано: 15.10.2023 19:26 , Обновлено: 15.10.2023

В Минске состоялся суд над мужчиной, жителем Минска, который дважды за год попался инспекторам ГАИ в пьяном виде за рулём. Во второй раз он уже официально являлся бесправником. В суде решили не жалеть нарушителя.

Помощник прокурора Партизанского района Минска Сергей Семёнов рассказал, что мужчина к тому же имел непогашенную судимость.

На суде нарушитель раскаялся и вину не отрицал. Но ему это мало помогло. В результате, суд вынес жёсткий приговор, в который входили:

Арест на три месяца,

лишение прав на 8 лет,

штраф в размере 10 475 рублей (така сумма вышла после присоединия неотбытого дополнительного наказания в виде штрафа),

конфискация Renault Laguna,

принудительное лечение от алкоголизма.

“Обвиняемый официально трудоустроен, ранее дважды привлекался к уголовной ответственности, имеет не снятую и не погашенную в установленном законом порядке судимость”, – передает слова помощника прокурора “Минск-Новости”, который дал понять, почему в суде у нарушителя не было шансов.

Известно, что, когда минчанин во второй раз попался инспекторам ГАИ в марте 2023 года, он перед этим выпил с другом две бутылки водки, а потом сел за руль. А в сентябре 2022 года он за пьяное вождение получил 5 лет лишения прав и огромный штраф.

Какие в Беларуси наказания за пьяное вождение?

Весной в Госавтоинспекции напомнили белорусским водителям о штрафах, которые могут грозить за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Это считается грубейшим нарушением Правил дорожного движения (ПДД), поэтому и штрафы внушительные.

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Напомним, что в Беларуси предусмотрена административная ответственность и для тех, кто отказывается пройти освидетельствование на предмет алкогольного опьянения. за это также могут выписать штраф до 200 базовых (7,4 тыс. рублей) и лишить права управления транспортным средством на 5 лет.

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И помните, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков 29 марта приказал сотрудникам Госавтоинспеции максимально «жестко» наказывать белорусов за грубые нарушения Правил дорожного движения (ПДД).

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