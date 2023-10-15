В Минске водителя арестовали, лишили прав, забрали машину и принудили лечиться. Сколько тысяч штрафа вдобавок?
В Минске состоялся суд над мужчиной, жителем Минска, который дважды за год попался инспекторам ГАИ в пьяном виде за рулём. Во второй раз он уже официально являлся бесправником. В суде решили не жалеть нарушителя.
Помощник прокурора Партизанского района Минска Сергей Семёнов рассказал, что мужчина к тому же имел непогашенную судимость.
На суде нарушитель раскаялся и вину не отрицал. Но ему это мало помогло. В результате, суд вынес жёсткий приговор, в который входили:
- Арест на три месяца,
- лишение прав на 8 лет,
- штраф в размере 10 475 рублей (така сумма вышла после присоединия неотбытого дополнительного наказания в виде штрафа),
- конфискация Renault Laguna,
- принудительное лечение от алкоголизма.
“Обвиняемый официально трудоустроен, ранее дважды привлекался к уголовной ответственности, имеет не снятую и не погашенную в установленном законом порядке судимость”, – передает слова помощника прокурора “Минск-Новости”, который дал понять, почему в суде у нарушителя не было шансов.
Известно, что, когда минчанин во второй раз попался инспекторам ГАИ в марте 2023 года, он перед этим выпил с другом две бутылки водки, а потом сел за руль. А в сентябре 2022 года он за пьяное вождение получил 5 лет лишения прав и огромный штраф.
Какие в Беларуси наказания за пьяное вождение?
Весной в Госавтоинспекции напомнили белорусским водителям о штрафах, которые могут грозить за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Это считается грубейшим нарушением Правил дорожного движения (ПДД), поэтому и штрафы внушительные.
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Напомним, что в Беларуси предусмотрена административная ответственность и для тех, кто отказывается пройти освидетельствование на предмет алкогольного опьянения. за это также могут выписать штраф до 200 базовых (7,4 тыс. рублей) и лишить права управления транспортным средством на 5 лет.
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И помните, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков 29 марта приказал сотрудникам Госавтоинспеции максимально «жестко» наказывать белорусов за грубые нарушения Правил дорожного движения (ПДД).
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