Что будет, если отказаться от алкотеста? В ГАИ Беларуси привели пример и количество базовых штрафа

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Опубликовано: 08.05.2023 12:18 , Обновлено: 16.05.2023

В ГАИ Минска рассказали, что сделали с женщиной, которая отказалась проходить медосвидетельствование на предмет алкогольного опьянения. Оказалось, наказание за это не менее серьезное, чем за вождение в пьяном виде.

Там рассказали, что на выходных остановили легковушку, за рулём которой находилась 40-летняя “водитель-женщина с признаками алкогольного опьянения”. Водителя доставили для проведения медицинского освидетельствования. Однако женщина отказалась.

В итоге в отношении водителя составили административный протокол, а машину отобрали и поставили на охраняемую стоянку.

В ГАИ напомнили, что за отказ от прохождения в установленном порядке (освидетельствования) на предмет определения состояния опьянения предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа в размере 200 базовых величин с лишением прав сроком на 5 лет.

Ранее Телеграф сообщил, что в соцсетях появилось сразу несколько видео с дикими животными на дорогах Беларуси. Об авариях не сообщалось, однако многие автомобилисты задумались, как следует поступать водителям в случае, если они сбили на дороге животное и что грозит тем, кто нарушит правила, пусть и по незнанию.

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