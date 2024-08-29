Минчанин расчленил тестя и несколько лет получал его пенсию. Как удалось обмануть почту?

Опубликовано: 29.08.2024 18:11 , Обновлено: 29.08.2024

В Следственном комитете Беларуси рассказали о необычном и жестоком убийстве, которое произошло в столице в 2009 году. Согласно материалам дела, 54-летний минчанин несколько лет пользовался паспортом умершего тестя, чтобы получать его пенсию. При этом, как именно погиб родственник, никто не знал, поскольку мужчина вёл асоциальный образ жизни и его близкие им не интересовались. Зато причинами гибели заинтересовались в милиции. Впоследствии там выяснили: тестя убил и расчленил собственный зять.

Согласно материалам дела, в июле 2022 года в поле зрения правоохранителей попал минчанин, который на протяжении нескольких лет, пользуясь паспортом тестя, получал его пенсию. При этом мужчина подошёл к вопросу весьма неординарно: специально подыскивал престарелых мужчин, чтобы они получали пособие за него.

В СК Беларуси добавили: для того, чтобы документ не вызвал подозрений на почте, преступник вклеивал в паспорт фото своих “помощников”. Сам же для большей правдоподобности рассказывал им легенду, что в связи с “тяжёлыми жизненными обстоятельствами” не может помочь родственнику. В итоге Заводской районный отдел СК Минска возбудил уголовное дело о мошенничестве, совершённом в крупном размере. Но этим дело не закончилось.

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Расследуя уголовное дело, следователи пришли к выводу, что исчезновение пенсионера носит явно криминальный характер. И то, что с ним действительно случилось, знает только один человек – зять, который уже на протяжении года скрывается от органов уголовного преследования. Тем не менее в конце июля 2023 года сотрудники милиции задержали обвиняемого, который к этому времени был объявлен в розыск. На допросе он признался, что тесть давно умер, однако детали смерти не сообщил.

Впоследствии оказалось, что летом 2009 года оба мужчины находились дома и выпивали. В какой-то момент родственники стали выяснять отношения и конфликт быстро перерос в рукоприкладство. По словам обвиняемого, тесть стал замахиваться на него ножом и тот в целях самозащиты схватил кухонный топорик и ударил его по голове. От удара пенсионер тут же скончался, а его зять, понимая всю серьёзность ситуации, решил избавиться от улик.

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Он перенёс тело потерпевшего в ванну, а после расчленил его на несколько частей. Останки родственника минчанин упаковал в полиэтиленовые пакеты и закопал в лесопарковой зоне недалеко от дома. В июле 2024 года в результате масштабных раскопок в городском парке правоохранители обнаружили человеческие останки с признаками “механического отделения”. Согласно проведённой экспертизе, они принадлежали пропавшему пенсионеру.

В Следственном комитете Беларуси рассказали, что по данному факту возбудили уголовное дело. Согласно п.2 ч.2 ст.139 УК РБ, зятю может грозить от 9 до 25 лет тюрьмы, пожизненное лишение свободы или высшая мера наказания — смертная казнь. Кроме того, минчанина осудили на 3 года за мошенничество в крупном размере.

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