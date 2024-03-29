Житель Гомельской области откопал тело в своём дворе и помог раскрыть убийство

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Опубликовано: 29.03.2024 15:49 , Обновлено: 29.03.2024

Следственный комитет рассказал о теле, которое откапал на территории своего подворья житель Ветковского района. Найденные ним останки помогли раскрыть преступление, совершённое 25 лет назад.

Как установили в СК, найденное тело принадлежало 24-летнему уроженцу Жлобинского района, который пропал четверть века назад.

Согласно материалам дела, пропавший молодой человек освободился из исправительного учреждения открытого типа в 1998 году, где отбывал наказание за “похищенный на предприятии кабель”. В июне он навестил своих родственников в Жлобине и Минске и поделился ближайшими планами. Парень вместе с приятелем собирался заняться продажей малины в Москве. Он одолжил денег на закупку белорусских ягод у своих сестер, после чего бесследно исчез.

В 2023 году в милицию обратился житель Ветковского района, который, прокладывая траншею для канализации во дворе своего частного дома и обнаружил останки исчезнувшего в 1998 году молодого человека.

Следственно-оперативная группа, прибыв на место, извлекла из земли тело с признаками насильственной смерти. В СК возбудили уголовное дело по факту убийства. Правоохранители вышли на след уроженца России, который проживал в доме, на территории двора которого нашли тело, с середины 90-х до ноября 1998 года. Они выяснили, что мужчина переехал в Гомельский район в родительский дом, где “систематически избивал мать” и “уходил в запои”. За рукоприкладство попал под следствие, сбежал в Россию, где в 2007 году скончался.

“Проведена кропотливая работа по установлению неочевидной связи между погибшим и скрывшимся жителем Гомельского района. Добыты сведения, что оба некоторое время выполняли различные виды работ на одном предприятии – ОАО «Гомельская райсельхозхимия». На предъявленной сестрам погибшего фотографии обвиняемого, они узнали напарника брата по «ягодному бизнесу», описали его автомобиль. Установлены и другие свидетели их знакомства”, — рассказали подробности в СК.

Следствие пришло к выводу, что в убийстве молодого парня был виновен скончавшийся уроженец России. Согласно свидетельским показаниям, мужчины, будучи в состоянии алкогольного опъянения”, были склонны к “вспышкам беспричинной агрессии”.

По версии следствия, они “разошлись во взглядах на совместную торговлю ягодами”, и в порыве гнева уроженец России лишил жизни напарника. Мужчина закопал тело во дворе и вскоре выставил дом на продажу. Интересно, что, продавая дом, мужчина сказал покупателям, что на дворовой территории “закопана павшая лошадь”.

В связи со смертью главного подозреваемого уголовное дело прекращено.

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