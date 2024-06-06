Белорус поехал на заработки в Россию, оказался в рабстве и лишился ноги. Что было дальше?

Опубликовано: 06.06.2024 13:02 , Обновлено: 06.06.2024

Система принудительного труда в Дагестане уже давно стала частью повседневной жизни. Люди приезжают, чтобы заработать, но в итоге оказываются в самом настоящем рабстве. Именно так случилось с 42-летним белорусом Станиславом Жуковым, который впоследствии пытался бежать и лишился ноги.

Российское движение «Альтернатива», главной целью которого является борьба с человеческим рабством, рассказало печальную, но весьма распространённую историю. На одном из вокзалов в Москве к белорусу подошли двое мужчин — Ильяс и Мурад, которые предложили подзаработать трактористом на ферме за 40 тысяч российских рублей (около 1430 белорусских рублей в месяц). Однако в итоге Станислава привезли в Дагестан и заставили работать на кирпичном заводе под Каспийском.

По словам белоруса, все документы и деньги у него забрали, да и пытаться прятать их было бесполезно: вещи проверяли так называемые «смотрящие». Мужчина рассказал, что по правилам ни у кого не должно быть своих денег, и зарплату никому не выдают. Также не принято уходить с территории завода или брать выходной.

Когда Станислав пытался отстаивать свои права, его избивали. Так было, например, когда он решил выяснить, почему никто не травит клопов. По словам белоруса, он пытался обращаться за помощью к тем, кто приезжал на завод, однако ему отказывали. Первая попытка побега оказалась для него неудачной — мужчину поймали и снова избили.

В марте этого года белорус всё-таки смог сбежать, однако по дороге его сбила машина. Станислава привезли в больницу со множественными травмами и переломами. Врачи сделали необходимые операции, однако одну ногу до колена всё же пришлось ампутировать. В итоге мужчина провёл в больнице три месяца.

Помог в этой непростой ситуации местный врач — он рассказал о случившемся волонтёрам движения “Альтернатива”, после чего Станиславу сделали новые документы и отправили в Беларусь. Сейчас мужчина проходит обследование, после чего ему должны оформить инвалидность.

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