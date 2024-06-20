В Гомеле умерла 11-летняя девочка, мать которой продала квартиру и собиралась уехать в США к Мэрилину Мэнсону

Опубликовано: 20.06.2024 16:06 , Обновлено: 20.06.2024

В Генеральной прокуратуре Беларуси рассказали о необычном случае мошенничества, который в итоге привёл к трагедии. Жительница Гомеля познакомилась в Интернете с якобы известным американским рок-музыкантом Мэрилином Мэнсоном. После непродолжительного общения мужчина пообещал забрать многодетную белоруску к себе, однако на первое время в Америке нужны были деньги.

Окрылённая возможными перспективами, гомельчанка продала квартиру и перечислила средства “рокеру” — якобы для того, чтобы не возникло проблем с оплатой и перелётом. Однако время шло, а “Мэнсон” не торопился забирать к себе доверчивую мать четверых детей.

Генпрокуратура Беларуси установила, что за это время она не только продала квартиру, но и выписала детей из школы, после чего начала их скрывать. Следователи рассказали, что за 5 лет ребята лишь пару раз вышли на прогулку в парк — всё остальное время они находились дома. Свои действия мать объясняла тем, что ещё чуть-чуть — и они переедут заграницу. С тех пор прошло 5 лет, в Америку семья так и не попала.

В свою очередь в школе, где учились сын и дочка белоруски, пропажа детей вопросов не вызвала. В 2018 году женщина забрала документы, объяснив это тем, что семья скоро переедет в США. По словам директора, “сомнений в достоверности слов мамы” у неё не было.

На этом моменте история с мошенничеством могла бы закончиться, если бы не случилась беда. Все пять лет, что гомельчанка скрывала детей, она жила на съёмной квартире, где не только развела антисанитарию, но и практически не кормила детей. В апреле 2024 года в доме нашли труп младшей дочери Софии. В милиции установили, что 11-летний ребёнок умер от сахарного диабета первого типа. Мать девочки пыталась лечить её самостоятельно, покупала лекарства в аптеке, но из-за того, что не знала точный диагноз, помощь была бесполезной, рассказали на ТРК “Гомель”.

В итоге на гомельчанку завели уголовное дело. Кроме того, правоохранители пообещали привлечь к ответственности спецслужбы, которые халатно относились к работе и не следили за жизнью многодетной семьи.

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