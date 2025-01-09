Минчан обязали заплатить больше 4600 рублей за "циничные рисунки" детей. Что произошло?

📷 Фото

Опубликовано: 09.01.2025 13:31 , Обновлено: 09.01.2025

В милиции Минска сообщили, что два подростка разрисовали стены подъезда одного из жилых домов. За "циничные рисунки" детей их родителям придется возместить больше 4600 рублей за причиненный ущерб.

К правоохранителям обратились жильцы этого дома, расположенного по улице Немига в столице, они заметили рисунки и надписи. Как утверждают в милиции, их нанесли двое подростков 14 и 16 лет с помощью баллончиков, купленных в интернет-магазине.

В видео ведомства показали изображения и надписи.

“Юноши признали вину, объяснив свои действия тем, что хотели «закрасить» надписи, нанесенные до их визита”, - [link href=“https://t.me/police_minsk/25207” target=“_blank” rel=“noopener”] передали [/link] в ГУВД Мингорисполкома.

Милиция Гомельщины предупредила о 7 годах тюрьмы за эту «детскую шутку»

В отношении подростков возбудили уголовное дело за хулиганство (ст. 339 Уголовного [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link]). В милиции также напомнили, что ущерб, причиненный городскому имуществу (зданиям, сооружениям и другим объектам), виновные должны возместить в стократном размере.

Ранее Telegraf.news писал, что на остановках общественного транспорта в Минске начали размещать информацию о правовых последствиях вандализма. Потенциальным вандалам пригрозили судебным разбирательством, штрафами и взысканием материального ущерба в 10 тыс. рублей.

Минчанам пригрозили взысканием 10 тыс. рублей за эти действия на автобусных остановках

Также мы рассказывали, что в ЖКХ назвали один случай, когда белорусов обяжут заплатить за ремонт подъезда против их воли. В частности, речь идет о ситуации, когда вандалы нанесли подъезду существенный ущерб: написали неприличные слова, сломали перила или что-нибудь еще.

Когда белорусов обяжут заплатить за ремонт подъезда против их воли? В ЖКХ назвали один случай