Милиция Гомельщины предупредила о 7 годах тюрьмы за эту "детскую шутку"

Опубликовано: 08.01.2025 15:09 , Обновлено: 08.01.2025

В УВД Гомельского облисполкома рассказали, за какую "детскую шутку" подростки с 14 лет могут оказаться в тюрьме на срок до семи лет. Речь о сообщениях, которые могут распространить школьники.

В частности, милиция [link href=“https://t.me/uvdgomel/26709” target=“_blank” rel=“noopener”] предупредила [/link] об ответственности за ложное сообщение о минировании предприятий, торговых центров, школ, вокзалов, железнодорожных путей. По информации правоохранителей, в последнее время таких случаев стало больше.

Причем, продолжили в УВД Гомельского облисполкома, все реже такие сообщения поступают по телефону. “Лидирующие позиции в этом вопросе занимают электронные письма. Ради шутки или из хулиганских побуждений пользователи создают массовую рассылку: например, оповещают об угрозе сразу несколько предприятий или учебных заведений”, - рассказали в ведомстве.

И подростки, отправляющие такие сообщения, как утверждают в милиции, “практически никогда не отдают себе отчет” в том, что такая “шутка” “может выйти из-под контроля”.

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Согласно ч. 1 ст. 340 Уголовного [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link] Беларуси, за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, грозит штраф, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до пяти лет.

Если же это же правонарушение совершено повторно, или группой лиц по предварительному сговору, или оно привело к причинению ущерба в крупном размере, то можно оказаться в тюрьме на срок от трех до семи лет.

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“Если ребенку не исполнилось 14 лет, наступает административная ответственность родителей, а ребенка ставят на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних”, - добавили в УВД Гомельского облисполкома.

Ранее Telegraf.news писал, что в Кобрине Брестской области в конце декабря ОМОН задержал 11-классника. Об обстоятельствах происшествия, причинах задержания и невеселых перспективах задержанного подростка рассказали в УВД Витебского облисполкома.

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