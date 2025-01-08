Минчанам пригрозили взысканием 10 тыс. рублей за эти действия на автобусных остановках

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Опубликовано: 08.01.2025 10:45 , Обновлено: 08.01.2025

На остановках общественного транспорта в Минске начали размещать информацию о правовых последствиях вандализма. Потенциальным вандалам пригрозили судебным разбирательством, штрафами и взысканием материального ущерба в 100-кратном размере.

Фотографией информационного стикера, размещённого на одной из остановок в столичном микрорайоне Малиновка поделился Telegram-канал “Минск и минчанин”.

Ссылаясь на Правила благоустройства и содержания Минска, утверждённые Мингорсоветом депутатов в 2016 году, авторы таблички предупредили о том, что за умышленно разбитое стекло на остановке общественного транспорта и за порчу других “элементов благоустройства” города виновным придётся отвечать в суде и возмещать причинённый ущерб в 100-кратном размере. Утверждается, что замена одного стекла в 2024 году обходилась виновным более чем в 10 тыс. рублей.

Фото: тг-канал "Минск и минчанин"

Редакция Telegraf.news узнала, что порча имущества на общественном транспорте и в иных общественных местах подпадает под статью 341 Уголовного кодекса Беларуси - “Осквернение сооружений и порча имущества”. Она предусматривает довольно широкий спектр наказаний - от общественных работ и штрафа, до лишения свободы на срок до трёх лет .

Ранее Telegraf.news рассказывал о штрафах, которые грозят белорусам на остановках общественного транспорта за другое неподобающее поведение - нецензурную брань, назойливое приставание к другим пассажирам, а также - за курение.

В милиции рассказали, можно ли белорусам курить на остановках

Кстати, с 1 января 2025 года большинство штрафов подросли, так как правительство пересмотрело размер базовой величины, от которой рассчитывают размер штрафов. С 1 января она выросла на 2 рубля (или на 5%) и теперь составляет 42 рубля.

Рост зарплат, повышение налогов, штрафов, «коммуналки» и десятки нововведений для белорусов в стране и за рубежом. Что изменится с 1 января?