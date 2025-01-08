Минчанам пригрозили взысканием 10 тыс. рублей за эти действия на автобусных остановках
На остановках общественного транспорта в Минске начали размещать информацию о правовых последствиях вандализма. Потенциальным вандалам пригрозили судебным разбирательством, штрафами и взысканием материального ущерба в 100-кратном размере.
Фотографией информационного стикера, размещённого на одной из остановок в столичном микрорайоне Малиновка поделился Telegram-канал “Минск и минчанин”.
Ссылаясь на Правила благоустройства и содержания Минска, утверждённые Мингорсоветом депутатов в 2016 году, авторы таблички предупредили о том, что за умышленно разбитое стекло на остановке общественного транспорта и за порчу других “элементов благоустройства” города виновным придётся отвечать в суде и возмещать причинённый ущерб в 100-кратном размере. Утверждается, что замена одного стекла в 2024 году обходилась виновным более чем в 10 тыс. рублей.
Редакция Telegraf.news узнала, что порча имущества на общественном транспорте и в иных общественных местах подпадает под статью 341 Уголовного кодекса Беларуси - “Осквернение сооружений и порча имущества”. Она предусматривает довольно широкий спектр наказаний - от общественных работ и штрафа, до лишения свободы на срок до трёх лет .
Ранее Telegraf.news рассказывал о штрафах, которые грозят белорусам на остановках общественного транспорта за другое неподобающее поведение - нецензурную брань, назойливое приставание к другим пассажирам, а также - за курение.
В милиции рассказали, можно ли белорусам курить на остановках
Кстати, с 1 января 2025 года большинство штрафов подросли, так как правительство пересмотрело размер базовой величины, от которой рассчитывают размер штрафов. С 1 января она выросла на 2 рубля (или на 5%) и теперь составляет 42 рубля.
Рост зарплат, повышение налогов, штрафов, «коммуналки» и десятки нововведений для белорусов в стране и за рубежом. Что изменится с 1 января?