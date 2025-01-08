Когда белорусов обяжут заплатить за ремонт подъезда против их воли? В ЖКХ назвали один случай

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Опубликовано: 08.01.2025 13:23 , Обновлено: 08.01.2025

В большинстве своём ремонт в подъезде — дело добровольное. Однако бывают случаи, когда вне зависимости от желания жильцов произвести работы просто необходимо. В частности, речь идёт о ситуации, когда вандалы нанесли подъезду существенный ущерб: написали неприличные слова, сломали перила или что-нибудь ещё. Однако кто за это будет платить?

Так, к депутату Мингорсовета Анатолию Ведёрчику обратились местные жители, которые столкнулись как раз с такой ситуацией. После того, как хулиганы испортили подъезд столичной многоэтажки, РОВД обязал ЖЭУ сделать ремонт. Притом, согласно действующему законодательству, за счёт самих жильцов, передало информагентство “Минск-Новости”.

Оказывается, в таких случаях общее собрание не проводится, а сумма приходит в жировке. То есть, узнать об этом можно уже по факту. Несмотря на то, что с таким ходом дел большинство было не согласно, закон есть закон. Более того, представитель ЖЭУ-1 Минска ДмитриЙ Пицук уточнил: если, например, для пенсионеров сумма неподъёмная, они могут получить отсрочку на 3 месяца, а малоимущие — до полугода.

Как в целом рассчитывают стоимость ремонта?

В Минском городском жилищном хозяйстве рассказали, что в обычной ситуации жители могут отказаться от такой услуги, но при условии, что все необходимые работы сделают сами — в противном случае ремонт в подъезде работники ЖКХ проведут “принудительно”.

В организации [link href=“https://t.me/mgjha/17580” target=“_blank” rel=“noopener”] отметили [/link], что жители того или иного подъезда могут принять непосредственное участие в ремонте. Например, на общем собрании они могут обсудить цену работ за 1 кв. м., а также возможность предоставления рассрочки. Помимо этого, владельцы квартир имеют право:

согласовать с ЖКХ перечень и качество материалов, которые будут использованы при ремонте;

выбрать цвет своего подъезда;

избрать представителя, который по окончании ремонта будет участвовать в приёмке работ.

В Минском городском жилищном хозяйстве отметили, что необходимость проведения текущего ремонта определяется по результатам осенних и весенних осмотров жилфонда «с учётом фактического состояния подъездов», а также по личным обращениям жильцов.

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Также Telegraf.news писал, когда и в какое время можно делать ремонт в квартире многоэтажного дома без последствий. Если не соблюдать установленные законом правила, соседи имеют полное право пожаловаться в милицию, где белорусов привлекут за нарушение порядка пользования жилыми помещениями и выпишут штраф.

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