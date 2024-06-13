ГУБОПиК задержал топ-менеджера БелЖД. Что известно?

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Опубликовано: 13.06.2024 20:02 , Обновлено: 13.06.2024

Оперативники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД задержали одного из руководителей Белорусской железной дороги (БелЖД). По информации ведомства, он дает признательные показания.

Сотрудники ГУБОПиК вскрыли коррупционную схему, которую создал и курировал этот топ-менеджер, его имя и конкретную должность в МВД не назвали.

Правоохранители установили “факты системного взяточничества”, задержанный продвигал интересы коммерческих организаций, которые занимаются грузоперевозками. Как пояснили в МВД, речь идет о незаконном сотрудничестве с представителями “одной крупной белорусской компании”, которая перевозит грузы в Беларуси, а также зарубежных странах.

ГУБОПиК зафиксировал несколько встреч, при которых взяточнику передавали крупные суммы денег. “В общей сложности в тайниках квартиры и загородного дома фигуранта изъято более $3 млн”, - проинформировали в МВД.

Следователи возбудили уголовное дело за получение взятки лицом, занимающим ответственное положение, в особо крупном размере. Сейчас правоохранители устанавливают все факты преступной деятельности арестованного.

Ранее Telegraf.news сообщал, что милиция задержала 37-летнего заместителя гендиректора домостроительного комбината за “систематическое получение взяток”. В течение года он “заработал” на преступной схеме порядка 100 тыс. рублей.

МВД Беларуси задержало топ-менеджера строительной организации. Что известно?