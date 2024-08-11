ГУБоПИК задержал директора белорусской сети строительных гиперов "Материк". За что?

Опубликовано: 11.08.2024 14:40 , Обновлено: 11.08.2024

Один из Телеграм-каналов опубликовал видео с директором сети строительных гипермаркетов "Материк" Александром Ополько. Подробностей задержания там не раскрыли.

“Являюсь директором компании “Материк”. Задержан сотрудниками ГУБОПиК за участие в несанкционированных акциях 2020 года”, — сказал Александр Ополько на видео, опубликованном одним из ТГ-каналов, по всей видимости, связанных с белорусскими силовиками.

Сеть строительных гиперов “Материк” была одной их первых формата DIY в Беларуси. “Что такое DIY? DIY (Do It Yourself) — это концепция, позволяющая самостоятельно выбирать и приобретать всё необходимое для дома и ремонта в одном месте”, - говорится на официальном сайте гипермаркетов.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в вечернем эфире гостелеканала ОНТ 9 июня показали сюжет о задержании школьников из Витебска и Могилева, которых уличили в изготовлении самодельных взрывчатых веществ и подписке на Telegram-каналы, пропагандирующие нацистскую идеологию и поддерживающие террористическую организацию ИГИЛ. По данным Комитета госбезопасности, в подобных интернет-сообществах состояли десятки белорусских школьников.

По госТВ показали задержанных КГБ «по информации от западных спецслужб» «школьников-террористов»