МЧС зафиксировало подтопления домов уже в 11 районах Беларуси

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Опубликовано: 06.03.2026 11:48 , Обновлено: 06.03.2026

Весенний паводок в Беларуси набирает обороты. К утру пятницы, 6 марта, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) зафиксировали подтопления талыми водами уже в 11 районах четырёх областей Беларуси.

Согласно оперативной сводке ведомства, большая вода уже добралась до 16 частных жилых домов, затопив 8 подвалов. Талыми водами подтопило также 39 подворий и 8 хозяйственных построек и ещё 2 здания иного назначения.

По официальным данным, больше всего пострадавших от весеннего паводка сейчас на Гродненщине . Там подтопления зафиксированы уже в семи районах (8 жилых домов, 27 подворий и 6 подвалов).

Отдельные случаи подтопления частных подворий также зафиксированы:

в Минской области (7 жилых домов и 7 подворий);

в Брестской области (4 подворья и 2 подвала);

в Гомельской области (1 жилой дом и 1 подворье).

Так, сегодня ночью спасателям пришлось выезжать на помощь жителям деревни Бучатино Копыльского района Минщины. Там большая вода начала затапливать 2 подворья частных жилых домов и ещё 4 участка дачников. Площадь подтопления составила 0,36 га. Спасателям пришлось откачивать воду насосами.

Аналогичная ситуация накануне сложилась в деревне Лисково Клецкого района Минщины.

В ведомстве сообщили, что для минимизации рисков продолжающихся подтоплений прорабатывают возможность проведения взрывных работ. Под особый контроль взяли водорегулирующие устройства, мосты и системы водоотведения.

По данным Белгидромета, пока на большинстве рек Беларуси развитие паводковых процессов ещё идёт полным ходом. Так, в бассейнах рек Западной Двины, Днепра, Березины, Сожа и Припяти, а также на отдельных участках Немана и Вилии ещё сохраняется ледостав. Толщина льда на крупных реках страны варьируется от 12 до 43 см, а уровень воды стабильно прирастает со скоростью до 28 см в сутки.

Напомним, в Белгидромете ранее предупредили белорусов, что в этом году нас ждет более высокое половодье, чем в последние годы. При этом оно все же будет в пределах средних значений за время многолетних наблюдений.

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В свою очередь эпидемиологи предупредили жителей территорий, где возможны подтопления, об опасности не только непосредственно высокой воды. По словам специалистов, в результате паводка происходит массовое загрязнение воды в колодцах и скважинах, очистных сооружений, хозяйственных дворов, туалетов.

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Но дело не только в самой воде. Из-за затопления многие грызуны и мелкие животные устремляются в дома в поисках спасения от наводнения. А они, по утверждениям райЦГЭ, являются переносчиками заболеваний, из-за чего значительно возрастает риск заражения человека инфекционными и паразитарными болезнями.