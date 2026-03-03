Эпидемиологи предупредили белорусов о нашествии переносчиков инфекций из-за наводнений

Опубликовано: 03.03.2026 11:55 , Обновлено: 03.03.2026

В Гомельской области, в Петриковском районе, специалисты районного центра гигиены и эпидемиологии (райЦГЭ) предупредили жителей территорий, где возможны подтопления, об опасности не только непосредственно высокой воды.

По словам специалистов, в результате паводка происходит массовое загрязнение воды в колодцах и скважинах, очистных сооружений, хозяйственных дворов, туалетов. Медики заверили, что мониторят состояние питьевой воды в затопленных регионах и берут там пробы.

Но дело не только в самой воде. Из-за затопления многие грызуны и мелкие животные устремляются в дома в поисках спасения от наводнения. А они, по утверждениям райЦГЭ, являются переносчиками заболеваний, из-за чего значительно возрастает риск заражения человека инфекционными и паразитарными болезнями.

«При первых признаках заболевания не занимайтесь самолечением, немедленно обратитесь за медицинской помощью!» — призвали медики.

Также эпидемиологи напомнили, что сразу после паводка нельзя пользоваться водой из колодцев. Для начала надо провести очистку как колодцев, так и скважин с их полным откачиванием и дезинфекцией .

Ранее в Белгидромете (Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды) сообщили, что на большинстве рек Беларуси специалисты констатировали рост уровней воды, вызванный таянием и разрушением льда.

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