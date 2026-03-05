Белгидромет назвал территории, которым грозит наиболее опасное половодье в 2026 году

Опубликовано: 05.03.2026 17:06 , Обновлено: 05.03.2026

В текущем году белорусов ждет более высокое половодье, чем в последние годы. При этом оно все же будет в пределах средних значений за время многолетних наблюдений. Такой прогноз 5 марта представили в Белгидромете по итогам анализа гидрометеорологической обстановки.

Согласно сообщению синоптиков, паводковая ситуация будет непростой: уровни воды приблизятся к опасным высоким отметкам, при которых уже отмечаются затопления прибрежных территорий.

В Белгидромете предупредили, что во время весеннего половодья произойдут затопления пойменных участков рек. А наиболее сложная ситуация ожидается в бассейнах трех рек, а именно Днепра, Сожа и Припяти.

Тем временем в ведомстве не только оценили риски, но и напомнили, что мониторинг паводковой обстановки продолжается. К тому же, судя по прогнозам, жителям регионов в поймах рек стоит уже сейчас готовиться к возможным подтоплениям.

Кстати, на днях в Гомельской области, в Петриковском районе, специалисты районного центра гигиены и эпидемиологии (райЦГЭ) предупредили жителей территорий, где возможны подтопления, об опасности не только непосредственно высокой воды.

По словам специалистов, в результате паводка происходит массовое загрязнение воды в колодцах и скважинах, очистных сооружений, хозяйственных дворов, туалетов.

Но дело не только в самой воде. Из-за затопления многие грызуны и мелкие животные устремляются в дома в поисках спасения от наводнения. А они, по утверждениям райЦГЭ, являются переносчиками заболеваний, из-за чего значительно возрастает риск заражения человека инфекционными и паразитарными болезнями.

Эпидемиологи предупредили белорусов о нашествии переносчиков инфекций из-за наводнений