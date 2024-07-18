«Комаровское море» и водопад в метро. Минчане поделились видео потопа в городе

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Опубликовано: 18.07.2024 14:02 , Обновлено: 18.07.2024

После сильного ливня, который обрушился на Минск в четверг, 18 июля, соцсети заполонили видео с затопленных улиц города - плавающие автомобили, вставший намертво общественный транспорт, пешеходы, по пояс в воде. Оказалось, что укрыться от ливня не удавалось ни в подземных переходах, куда вода хлынула мощными потоками, ни под крышей торговых площадок, где ливнёвка попросту не справлялась с такими объёмами.

Так, улица В.Хоружей фактически превратилась в реку, а район Комаровского рынка, как иронично заметил один из интенернет-пользователей - в “Комаровское море”.

Более того, вода добралась и до крытой части Комаровского рынка также пострадала - один из пользователей TikTok выложил видео, на котором видно, что посетители передвигаются там по колено в воде.

Проблемы возникли и у пользователей столичной подземки. Воды было так много, что там произошёл настоящий потоп, так что пришлось закрыть вестибюли нескольких станций, а поезда следовали без остановки. В соцсетях появилось видео подтопленных станций. На кадрах вода стекает по ступеням каскадами, что напомнило некоторым кадры из российского Петергофа с его знаменитыми каскадными фонтанами.

Согласно последним оперативным данным МЧС, по состоянию на 13:00 в Минске было зафиксировано 38 подтоплений улиц, затоплен один паркинг, одно здание и два подземных перехода в Минске.

Самым сложным участком в МЧС назвали район станции метро Челюскинцев. Её пришлось закрывать на некоторое время. Закрыли также и вестибюль на станции метро Восток. Спасателям пришлось задействовать там спецтехнику для откачки воды.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 18 июля Минск накрыл мощный шторм с сильным ливнем. Объёмы воды, обрушившиеся на город за считанные минуты, были столь велики, что улицы уходили под воду буквально на глазах прохожих.

Часть Минска ушла под воду из-за внезапного «микропорыва»

Интернет-пользователи, которые поспешили выложить кадры увиденного в соцсети, назвали разыгравшуюся непогоду ураганом, однако синоптики их поправили — это всего лишь «микропорыв». Так метеорологи называют «частный случай шквала, сильное кратковременное нисходящее движение воздуха, связанное с грозовой деятельностью».

Отметим, что оранжевый уровень опасности из-за ливней на сегодня объявлен ещё в четырёх областях Беларуси, помимо Минщины.

Синоптики продлили оранжевый уровень опасности в Беларуси ещё на день. Где ждать ветра до 72 км/ч?