Синоптики продлили оранжевый уровень опасности в Беларуси ещё на день. Где ждать ветра до 72 км/ч?

📷 Фото

Опубликовано: 17.07.2024 15:38 , Обновлено: 17.07.2024

Белгидромет продлил действие оранжевого уровня опасности для большей территории Республики ещё на день. Помимо потенциально опасной жары в четверг, 18 июля, белорусам, судя по прогнозам синоптиков, стоит также опасаться сильных ливней и гроз со шквалистым усилением ветра. Его порывы могут достигать скорости 15-20 м/с (то есть до 72 км/ч), предупредили специалисты.

Оперативные данные Белгидромета на ближайшие 12 часов показывают, что опасные грозы с ливнями и шквалистым усилением ветра ждут как минимум четыре обрасти Беларуси:

Брестскую,

Гомельскую,

Могилёвскую,

Витебскую.

Обстановка в двух оставшихся регионах страны, согласно прогнозам синоптиков, будет менее опасной.

Карта метеопредупреждения Белгидромета на 17-18 июля 2024 года

О “тёплой волне” грозового фронта белорусов предупредили и специалисты Telegram-канала Nadvorie.

“Теплая волна будет подниматься с севера Украины на юго-восток и далее на восток Беларуси, так что в ночь со среды на четверг и первую половину четверга ждём активную грозовую деятельность”, - рассказали эксперты и продемонстрировали места предполагаемого образования “активного кластера конвективных ячеек”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что согласно прогнозам синоптиков, уже скоро в Беларуси установится “вполне сносная” погода, а дневные максимумы опустятся до +24°С.. +28°С. Это произойдёт тогда, когда в Беларусь, по словам специалистов, “прекратит поступать воздух с Африки”.

«Прекратит поступать воздух с Африки» — Синоптики рассказали, когда в Беларуси «похолодает» до +24°С