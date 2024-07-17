Синоптики продлили оранжевый уровень опасности в Беларуси ещё на день. Где ждать ветра до 72 км/ч?
Белгидромет продлил действие оранжевого уровня опасности для большей территории Республики ещё на день. Помимо потенциально опасной жары в четверг, 18 июля, белорусам, судя по прогнозам синоптиков, стоит также опасаться сильных ливней и гроз со шквалистым усилением ветра. Его порывы могут достигать скорости 15-20 м/с (то есть до 72 км/ч), предупредили специалисты.
Оперативные данные Белгидромета на ближайшие 12 часов показывают, что опасные грозы с ливнями и шквалистым усилением ветра ждут как минимум четыре обрасти Беларуси:
- Брестскую,
- Гомельскую,
- Могилёвскую,
- Витебскую.
Обстановка в двух оставшихся регионах страны, согласно прогнозам синоптиков, будет менее опасной.
О “тёплой волне” грозового фронта белорусов предупредили и специалисты Telegram-канала Nadvorie.
“Теплая волна будет подниматься с севера Украины на юго-восток и далее на восток Беларуси, так что в ночь со среды на четверг и первую половину четверга ждём активную грозовую деятельность”, - рассказали эксперты и продемонстрировали места предполагаемого образования “активного кластера конвективных ячеек”.
Ранее Telegraf.news рассказал, что согласно прогнозам синоптиков, уже скоро в Беларуси установится “вполне сносная” погода, а дневные максимумы опустятся до +24°С.. +28°С. Это произойдёт тогда, когда в Беларусь, по словам специалистов, “прекратит поступать воздух с Африки”.
«Прекратит поступать воздух с Африки» — Синоптики рассказали, когда в Беларуси «похолодает» до +24°С