Часть Минска ушла под воду из-за внезапного "микропорыва"

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Опубликовано: 18.07.2024 11:44 , Обновлено: 18.07.2024

Днём в четверг, 18 июля, Минск накрыл мощный шторм с сильным ливнем. Объёмы воды, обрушившиеся на город за считанные минуты, были столь велики, что улицы уходили под воду буквально на глазах прохожих. В некоторых районах города встал общественный транспорт, водой заливало торговые центры и рынки, а застигнутым врасплох пешеходам пришлось пробираться по затопленным улицам едва ли не вплавь.

По данным МЧС Беларуси, подтопления зафиксированы сразу в нескольких районах города:

Фрунзенский- район ул.Кальварийская,29 (напротив), ул.Глебки,129 (напротив);

Центральный- пересечение пр.Победителей и ул.Орловская, и пересечение пр.Победителей - МКАД, ул. Орловская, Червякова, пересечение пр.Победителей и пр-да Дрозды, Ул.Богдановича, Никитина;

Первомайский- в районе ул. Грибоедова, ул. Калиновского, Кнорина и по ул.Карбышевав;

Советский, Партизанский: ул. Я. Коласа, ул. Дорошевича, пр-т Независимости, ул. Козлова.

Туда уже направили технику МЧС и Ремавтодора.

Читатели портала Onliner поделились видео с затопленных улиц Минска. На кадрах видно, что некоторые автомобили оказались залиты водой под самый капот, на некоторых участках уровень воды доходил пешеходам по пояс.

Некоторые автомобилисты не придумали ничего лучше, чем выбраться из авто и переждать, пока спадёт вода, на крыше.

Как сообщил блогер “Мерзкий Кокобай”, в магазине “Корона” в торгово-развлекательном центре Замок” ливнёвка также не справилась с потоками воды. В результате администрация потребовала, чтобы все покупатели покинули торговый зал. Настоящие водопады посетители могли наблюдать и в торговом центре “Европа”. Судя по видео из соцсетей, с аналогичной проблемой столкнулись и владельцы небольших магазинов.

Что это было?

Интернет-пользователи, которые поспешили выложить кадры увиденного в соцсети, назвали разыгравшуюся непогоду ураганом, однако синоптики их поправили - это всего лишь “микропорыв”. Так метеорологи называют “частный случай шквала, сильное кратковременное нисходящее движение воздуха, связанное с грозовой деятельностью”.

Авторы Telegram-канала показали, как он выглядел на минских метеорадарах и, собственно, глазами очевидцев за минуты до того, как обрушиться стеной дождя на город.

Тем временем пользователи соцсетей показали кадры штормового ветра, потоков воды, падающих с неба и - бьющих из не справляющейся с таким объёмом канализации.

Ранее Telegraf.news рассказал, что синоптики заранее предупреждали белорусов о надвигающейся непогоде. Накануне Белгидромет продлил действие оранжевого уровня опасности для большей территории Республики на день и предупредил, что помимо потенциально опасной жары в четверг, 18 июля, белорусам, стоит также опасаться сильных ливней и гроз со шквалистым усилением ветра. Его порывы могут достигать скорости 15-20 м/с (то есть до 72 км/ч), предупредили специалисты.

Синоптики продлили оранжевый уровень опасности в Беларуси ещё на день. Где ждать ветра до 72 км/ч?