Каждый второй. Белорусские строители хитрят, чтобы строить дома подольше - КГК

Опубликовано: 19.04.2023 07:32 , Обновлено: 19.04.2023

В Беларуси приостанавливалось строительство каждого второго жилого дома, возводимого до 1 февраля 2023 года. Это нарушение специалисты Комитета госконтроля (КГК) в рамках проверки строительной отрасли выявили на 207 из 400 строящихся жилых объектов. Таким образом, утверждают в КГК, белорусские застройщики пытаются скрыть превышение нормативных сроков строительства.

Такую информацию 18 апреля 2023 года озвучили на заседании коллегии КГК, не которой, в числе прочего, обсуждался вопрос ценообразования в жилом строительстве. Среди основных причин приостановок строительства в ведомстве назвали неритмичность финансирования и отставание от графиков производства работ.

В результате члены коллегии под председательством главы КГК Василия Герасимова пришли к выводу о том, что действующую систему ценообразования в этой отрасли необходимо совершенствовать.

Нормативную базу Минстройархитектуры признали частично устаревшей, сметные нормативы - недостаточно гибкими и требующими более оперативного обновления, а застройщиков - “не мотивированными к обеспечению максимальной экономии государственных средств”.

В КГК объяснили, почему белорусские застройщики завышают стоимость строительства жилья

“Услуги заказчиков финансируются по установленной процентной норме от стоимости строительно-монтажных работ, финансовые результаты проектировщиков не зависят от экономической эффективности принятых проектных решений, а подрядчики напрямую заинтересованы в увеличении стоимости объектов, поскольку от этого зависит размер их выручки”, - сообщили в пресс-службе КГК.

В ведомстве отчитались о результатах выборочных проверок за прошлые два года: в 2021 году после проверок 355 строительных объектов экономия составила 115 млн. рублей, а в 2022 году - 80 млн. рублей с 342 объектов.

При этом в КГК отметили, что в жилищном строительстве в последние годы наметилась тенденция к “снижению количества возведения многоквартирных жилых домов с превышением нормативных сроков”. Если на 1 января 2022 года по стране числилось 30 долгостроев, на которых были превышены нормативные сроки строительства, то на 1 января этого года таких объектов было лишь 17, а к 31 марта их число сократилось до 12.