Опубликовано: 29.03.2023 17:04 , Обновлено: 29.03.2023

В Комитете госконтроля (КГК) 29 марта рассказали о своих планах по изъятию у белорусов участков с недостроенными домами в 2023 году.

В ведомстве отметили, что сейчас «принятие мер по сокращению не завершенных строительством индивидуальных жилых домов и дач» у них «на контроле».

Речь идет о ситуациях, когда белорус получил участок от государства как нуждающийся и обязан за 3 года (с возможностью продления сроков – за 8 лет) возвести основание, стены и крышу. Однако, люди «все чаще бросают стройку», передает гостелеканал ОНТ.

Так, в Госконтроле выяснили, что «каждый второй недострой – это максимум фундамент в окружении высокой растительности».

«Изъятие и продажа таких объектов позволит существенно пополнить бюджет и даст возможность другим гражданам построить индивидуальное жилье», — подчеркнули в КГК.

Кроме того, там отметили, что с 1 января 2023 года власти ввели трехкратный размер земельного налога в отношении земельных участков, на которых в течение 3 лет после возникновения права на землю не зарегистрированы капитальные строения. В Госконтроле считают такую меру «дополнительным стимулом для строения индивидуального жилья».