«Порцию адреналина получили знатную» - На видео попало, как под Новогрудком легковушка едва не сбила лося. Что спасло от ДТП?

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Опубликовано: 10.06.2023 14:34 , Обновлено: 10.06.2023

Поздно вечером 9 июня на трассе Р-11 под Новогрудком (Гродненская область) по вине "недисциплинированного" лося едва не случилась серьёзная авария. Дикое животное вышло из леса и остановилось прямо на дороге. Заблаговременно разглядеть его у водителя легковушки, на пути которой остановился лось, шансов было мало - всё произошло в густых сумерках и на изгибе дороге, но обстоятельства сложились благополучно.

Как рассказал сам водитель, который поделился кадрами с видеорегистратора, установленного в автомобиле, с порталом “АвтоГродно”, избежать аварии удалось не только благодаря его быстрой реакции, но и случайным обстоятельствам - фигуру лося подсветили фары встречного автомобиля.

“Впереди нас мелькнула фигура большого животного. Повезло – его подсветил еще и встречный автомобиль. Это был лось. Он стоял посреди дороги, сразу за изгибом. Заметив его, я резко выжал педаль тормоза и стал съезжать на обочину”, – рассказал Сергей Морозов, который был за рулем авто.

“Все обошлось, мы разминулись. Точнее, вовремя успели остановиться, а он убежал чуть вперед и затем в лес. Но порцию адреналина все получили знатную. До сих пор не по себе, как вспоминаем”, - поделился своими эмоциями после произошедшего автомобилист.

До трёх лет тюрьмы. Как поступать белорусам в случае ДТП с животным

Ранее Телеграф рассказывал, как следует поступать водителям в Беларуси в случае аварии на дороге при участии дикого животного. Согласно белорусскому законодательству, подобные аварии приравниваются к дорожно-транспортному происшествию (ДТП). Следовательно, если вы сбили животное, нужно немедленно остановиться, включить «аварийку», выставить знак аварийной остановки и вызвать ГАИ. Несоблюдение правил в этом случае может грозить в Беларуси крупным штрафом и даже тюремным заключением.