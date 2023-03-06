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Стало известно, на каких дорогах Беларуси чаще всего происходят ДТП с животными

Стало известно, на каких дорогах Беларуси чаще всего происходят ДТП с животными
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Госинспекция охраны животного и растительного мира рассказала, на каких белорусских дорогах чаще всего происходят аварии с участием диких животных.

По информации ведомства, в 2022 году случилось 3021 таких ДТП. В результате погибло или пострадало 3080 животных. Чаще всего это были косули (1992), лоси (850), кабаны (142) и благородные олени (86).

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Кроме того, во время аварий погибают и получают травмы люди. По данным Госинспекции, в прошлом году умерли 9 человек, было ранено 64.

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Как сообщили в ведомстве, самые неблагополучными в отношении ДТП с участием диких животных являются дороги:

  • М 6 (Е 30) Минск - Гродно - граница Республики Польша (Брузги),
  • М 2 Минск – Национальный аэропорт Минск,
  • М 1 (Е 30) Брест (Козловичи) - Минск - граница Российской Федерации,
  • М 4 Минск – Могилев,
  • М 5 Минск – Гомель,
  • М 8 (Е 95) граница Российской Федерации (Езерище) – Витебск – Гомель – граница Украины (Новая Гута).
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