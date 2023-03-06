Стало известно, на каких дорогах Беларуси чаще всего происходят ДТП с животными

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Опубликовано: 06.03.2023 09:23 , Обновлено: 06.03.2023

Госинспекция охраны животного и растительного мира рассказала, на каких белорусских дорогах чаще всего происходят аварии с участием диких животных.

По информации ведомства, в 2022 году случилось 3021 таких ДТП. В результате погибло или пострадало 3080 животных. Чаще всего это были косули (1992), лоси (850), кабаны (142) и благородные олени (86).

Кроме того, во время аварий погибают и получают травмы люди. По данным Госинспекции, в прошлом году умерли 9 человек, было ранено 64.

Как сообщили в ведомстве, самые неблагополучными в отношении ДТП с участием диких животных являются дороги: