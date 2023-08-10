ГПК Беларуси обвинил литовских пограничников в нарушении границы. Что на этот раз?

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Опубликовано: 10.08.2023 18:45 , Обновлено: 10.08.2023

Государственный пограничный комитет Беларуси 10 августа обвинил литовских пограничников в очередном нарушении госграницы. В ведомстве отметили, что за последнее время это второй случай нарушения в пунктах пропуска.

В ГПК рассказали, что утром между пунктами пропуска Котловка (Беларусь) и Лаворишкес (Литва) был зафиксирован факт нарушения госграницы. Автомобиль Службы охраны государственной границы при МВД Литвы заехал на территорию Беларуси «на расстояние до пяти метров», развернулся и затем вернулся в свою страну.

Белорусская сторона проинформировала литовскую сторону об инциденте.

В погранкомитете напомнили, что это не первый случай нарушения госграницы литовскими пограничниками. Так, 13 июля “вооруженный литовский пограничник” в ходе оформления граждан в пункте пропуска Мядининкай (напротив белорусского КПП Каменный Лог) нарушил границу из Литвы в Беларусь.

Вооруженный литовский пограничник нарушил белорусскую границу — ГПК

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что стала известна дата, когда Литва может закрыть два КПП на границе с Беларусью:

Стала известна дата, когда Литва может закрыть два КПП на границе с Беларусью

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