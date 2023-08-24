Польские пограничники показали стычки на границе с Беларусью

🎥 Видео

Опубликовано: 24.08.2023 16:04 , Обновлено: 24.08.2023

Польские пограничники опубликовали видео, на котором неизвестные тыкают палками в ограждение на границе Польши и Беларуси, а польские пограничники за этим следят. Но история имела продолжение.

“Иностранцы пытаются разрушить пограничную безопасность. Службы Беларуси проверяют скорость и эффективность реагирования служб Польши”, - обвинили польские пограничники своих коллег по восточную сторону границы в провокациях.

“С помощью сигнализации электронного барьера патрули могут быстро прибыть на место инцидентов и предотвратить незаконное пересечение границы”, - похвалились они.

Белорусская пограничная служба не комментировала обвинения и само видео.

На нем видно, что польские пограничники ждут в засаде, когда те, кто палками проверял польский забор, начнут его перелазить. Но потом не выдерживают и несутся во весь опор к месту событий. Затем, судя по всему, вступают в словесную перепалку с невидимыми “провокаторами”.

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Ранее Телеграф сообщил, что президент Польши Анджей Дуда 22 августа во время встречи с президентом Португалии Ребелу де Соузой в Варшаве заявил, что переброска ядерного оружия из России в Беларусь изменила баланс сил в регионе.

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