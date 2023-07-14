Вооруженный литовский пограничник нарушил белорусскую границу - ГПК

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Опубликовано: 14.07.2023 11:48 , Обновлено: 14.07.2023

Госпогранкомитет Беларуси заявил, что 13 июля сотрудник литовской Службы охраны госграницы во время оформления документов в пункте пропуска Мядининкай (напротив белорусского п.п. Каменный Лог) нарушил границу.

На видео видно, как литовский пограничник зашел на несколько метров на белорусскую территорию, а потом вернулся обратно. Инцидент зафиксирован камерами наблюдения.

Сообщается, что о факте незаконного пересечения белорусской границы была проинформирована сопредельная сторона.

В ГПК Беларуси напомнили, что 25 апреля, в этом же пункте пропуска, двое иностранцев при проведении технических работ также нарушали границу.

Напомним, ранее Телеграф писал, что ГПК обвинил украинских военных в нарушении границы Беларуси:

«Провокации продолжаются» — ГПК обвинил украинских военных в нарушении границы Беларуси

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