Госстандарт нашел в российском печеночном паштете червей. Какую упаковку белорусам избегать в магазине?

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Опубликовано: 08.01.2024 14:31 , Обновлено: 25.04.2025

Информация о продукте, «пораженном видимыми паразитами», появилась на Онлайн-ресурсе «Опасная продукция». Но, к сожалению, еще раньше этот продукт появился в белорусской торговой сети. И теперь он должен быть изъята из обращения.

Продукция производства ООО Компания «Картас-Морепродукт» (г. Москва) не соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции», технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и даже по безопасности и маркировке, указали на портале.

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«Употребляемые в пищу части рыбной продукции поражены видимыми паразитами (обнаружены нематоды семейства Anisakidae), что не допускается. По маркировке: сведения о дате изготовления продукции и адресе производства (номер завода) не являются легкочитаемыми, так как нанесены на крышку банки и закрыты картонной этикеткой («под ключ»). В маркировке не указана страна нахождения изготовителя», – сообщил Онлайн-ресурс.

В поле «Импортер» стоит прочерк, а поставщиком указан ООО «Евроторг».

Меры к исполнению прописаны такие: запрет реализации, запрет ввоза и обращения, прекращение действия документов об оценке соответствия, изъятие из обращения.

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[info_b]Онлайн-ресурс «Опасная продукция» содержит информацию о продукции запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь, а также реестр документов об оценке соответствия продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза) действие которых прекращено на территории Республики Беларусь.[/info_b]

Ранее Телеграф рассказывал: в Госстандарте сообщили, что в Беларуси с 1 января 2024 года вступает в силу постановление Госстандарта №33 “О требованиях к определению количества фасованного товара”, которое опубликовали ещё в мае 2023 года. В нем содержится список правил, что должны указывать на упаковках товаров производители в Беларуси и импортёры в страну.

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