Госстандарт Беларуси ввел с 1 января новые упаковки продуктов. Что изменится?

Опубликовано: 28.12.2023 16:31 , Обновлено: 28.12.2023

В Госстандарте сообщили, что в Беларуси с 1 января 2024 года вступит в силу постановление Госстандарта №33 "О требованиях к определению количества фасованного товара", которое опубликовали ещё в мае 2023 года. В нем содержится список правил, что должны указывать на упаковках товаров производители в Беларуси и импортёры в страну.

“Установленные в нем нормы направлены на предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей фасованного товара, защиту их интересов в части соответствия количества фасованного товара в упаковке указанному в его маркировке”, - [link href=“https://gosstandart.gov.by/gosstandart-razyasnyayet-primeneniye-otdelnykh-norm-postanovleniya-o-trebovaniyakh-k-fasovannym-tovaram” rel=“noopener” target=“_blank”] рассказали [/link] в Госстандарте, напомнив, что правила обязательны для всех белорусских производителей. Однако новые нормы будут применяться только для тех товаров, упаковка которых будет производиться с 1 января 2024 года. Прошлогодние будут допродавать без изменений.

Так в новых правилах указано, что поставщики и производители обязаны сообщать о номинальном количестве продукта и номинальной массе основного продукта в упаковке без жидкости на поверхности упаковки, “которая попадает в поле зрения покупателя, когда товар выставлен для продажи”.

А для фасованной пищевой продукции в ледяной глазури (например, свежемороженой рыбы) наряду с номинальным количеством продукта в маркировке необходимо указывать номинальную массу продукта без глазури.

Также в Госстандарте решили, что производители или импортёры должны так указывать количество товаров таким образом:

если продукт жидкий, то указывается его объем, а не вес (за исключением, когда в технических регламентах Евразийского экономического союза или актах законодательства Беларуси установлено, что в качестве величины для указания количества жидкого продукта допускается использовать массу);

если продукт пастообразной, вязкой или вязкопластичной консистенции, то указывается либо его объем, либо масса, либо и масса, и объем;

если продукт твердый, сыпучий, является смесью твердого и жидкого вещества, имеет газообразное состояние или состояние сжиженного газа, то указывается его масса;

если продукция штучная (свыше 2 объектов в упаковке), то указывается количество штук.

Для удобрений, питательных или тепличных грунтов указывается либо объем, либо масса.

Если продукт упаковывается в аэрозольные баллоны, то указывается или объем продукта, или масса продукта, или масса и объем при условии, что при вытеснении вместе с продуктом газ-вытеснитель в аэрозольных баллонах входит в состав продукта. Извлекаемый продукт может быть воздушно-капельным, пенообразным, порошкообразным или жидким.

[info_b]С полным текстом постановления можно ознакомиться на Национальном правовом портале Беларуси по этой [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22340108” rel=“noopener” target=“_blank”] ссылке [/link].[/info_b]

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