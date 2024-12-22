Глава Витебщины назвал предварительную причину пожара в ТЦ "Беларусь"

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Опубликовано: 22.12.2024 11:33 , Обновлено: 22.12.2024

Председатель Витебского облисполкома Александр Субботин назвал предварительную причину пожара в торговом центре (ТЦ) "Беларусь". Напомним, это случилось 13 декабря, по информации Министерства здравоохранения, пострадали 15 человек, в том числе два ребенка.

“Причина только предварительная. Это некачественно сделанная проводка, неисправность проводки, приведшая к перегрузке системы и короткому замыканию”, - [link href=“https://ont.by/news/chelovecheskij-faktor-nelzya-isklyuchat-gubernator-subbotin-o-prichinah-pozhara-v-torgovom-centre-v-vitebske” target=“_blank” rel=“noopener”] озвучил [/link] версию Субботин в эфире гостелеканала ОНТ.

По его словам, экспертиза уже завершилась, но идут первичные следственные действия. “И я думаю, в ближайшее время мы уже с официальной версией ознакомимся: чего случилось, как случилось, почему”, - сказал глава Витебского облисполкома.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=535&v=n3FDR-oE7tg&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Font.by%2F&source_ve_path=MjM4NTE

При этом он не исключил человеческий фактор как причину случившегося пожара. “Как показывает практика, человеческий фактор всегда, наверное, играет ведущую роль … Поэтому Следственный комитет все складывает в какую-то общую корзину, и уже на этом фоне будет реальная картина определена”, - добавил Субботин.

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“Всех будем проверять”

Также председатель Витебского облисполкома рассказал, кого ждут проверки после пожара в ТЦ “Беларусь”. “Всех будем проверять. Особое внимание будет торговым центрам, именно владельцам торгового центра, в котором был пожар”, - отметил он.

По словам Субботина, власти решили “у всех перепроверить пожарную безопасность, санитарную”. “Но мое поручение было, чтобы это было максимально незаметно и максимально комфортно как для тех, кто торгует, так и для тех, кто покупает. Конечно, если будут выявлены какие-то факты, то тогда будем жестко и принципиально подходить”, - [link href=“https://ont.by/news/kogo-proveryat-posle-pozhara-v-tc-v-vitebske-rasskazal-gubernator-subbotin” target=“_blank” rel=“noopener”] пообещал [/link] чиновник.

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При этом, добавил он, “никто не будет парализовывать работу центров, работу каких-то предприятий, если на то нет веских причин”.

Ранее Telegraf.news писал, что МВД Беларуси 16 декабря отчиталось о первых задержаниях по делу о пожаре в ТЦ “Беларусь”. Задержанных в Первомайском РОВД Витебска лично посетил глава ведомства Иван Кубраков.

МВД отчиталось о первых задержаниях по делу о пожаре в витебском ТЦ