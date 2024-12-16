МВД отчиталось о первых задержаниях по делу о пожаре в витебском ТЦ

🎥 Видео

Опубликовано: 16.12.2024 16:33 , Обновлено: 16.12.2024

Министерство внутренних дел Беларуси в понедельник, 16 декабря, отчиталось о первых задержаниях по делу о пожаре в витебском торговом центре "Беларусь". Задержанных в Первомайском РОВД Витебска лично посетил глава ведомства Иван Кубраков.

В МВД не сообщили ни точного числа задержанных, ни их фамилий и должностей. Сообщается лишь, что из задержали сотрудники уголовного розыска “по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности”.

Ещё в день ЧП, 14 декабря, Следственный комитет Беларуси возбудил по факту пожара уголовное дело по части 2 статьи 304 Уголовного кодекса Беларуси - нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение ущерба в крупном размере.

В официальном Telegram-канале МВД появилось короткое видео, предположительно, с допросом задержанных подозреваемых. На кадрах видно, как мужчину, который держит руки за спиной, в сопровождении сотрудников ОМОНа сопровождают в один из кабинетов РОВД, вероятно, для проведения “оперативно-следственных действий”, о которых заявили в ведомстве.

Ранее Telegraf.news рассказал, в ходе заседания штаба по ЧП, который 16 декабря состоялся в Витебске, глава Администрации президента Дмитрий Крутой пообещал “не прикрывать и не отмазывать” виновных в ЧП, в результате которого в выходные пострадали 20 человек.

«Последствия могли быть совершенно иными» — Крутой пообещал «не прикрывать и не отмазывать» виновников пожара в Витебске